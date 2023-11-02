Союзники поставляют Украине оружие, технику, амуницию, продовольствие и медикаменты, не скрывая ни объемов, ни номенклатуры. Недавно даже снят занавес с того, как американская военная техника переправляется через Атлантику и попадает в Украину.

Сразу отметим, что вся логистика и маршруты поставок из США колесных, гусеничных машин и другой техники с полной выкладкой перечня и количества обнародована в открытых источниках. Наиболее прозрачно и регулярно подает информационные отчеты Министерство обороны США.

Другие, причастные к логистике, правительственные и коммерческие структуры Америки также работают открыто, публикуя даже графики захода океанских транспортников в европейские порты, откуда грузы переправляются в Украину. Так что этой публикацией редакция Авто24 не раскрыла ни одной военной или коммерческой тайны, которая могла бы навредить обороноспособности нашей страны.

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Конечно, существует и секретная информация, которую можем узнать разве что после победы. Некоторые детали перевозок военных и гуманитарных грузов справедливо остаются за семью замками.

Армия выигрывает битвы, а логистика выигрывает войны

Пентагон не скрывает, что все адресованные Украине грузы накапливаются в американских портах Бомонт, Техас и военном терминале TC Dock в Чарльстоне. Именно там формируется большинство партий на отправку в Украину. В основном грузы идут по водному пути через Атлантику, поскольку перевалку самолетами больших объемов транспорта и поддонов с фасованными пакетирующими обвязками осуществить слишком сложно и дорого.

Боевая машина Bradley Fighting Vehicle загружается на ARC Integrity 25 января 2023 в Северном Чарльстоне, Южная Каролина. Фото: Ustranscom

Так что океанское судоходство на этом участке маршрута остается в приоритете. Вообще, здесь налицо все признаки интермодальных перевозок различными видами транспорта – сначала автомобильным, железнодорожным, а затем морским.

В Европе технология доставки в Украину повторяется в обратном перечне: судно, поезд, автомобильные тралы. Уже на нашей территории гусеничную технику с товарных железнодорожных станций адресно доставляют по подразделениям на низкорамных полуприцепах, а колесную перегоняют своим ходом.

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Важнейший этап, конечно же, морской, вернее океанский, поскольку маршрут лежит через Атлантику. Правительство США отдало предпочтение оператору American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC), действующему под флагом США. Он единственный, кто занимается организацией доставки грузов на европейский континент. Военно-транспортные операции в работе оператора занимают ведущее место.

"Мы перевезли большинство всех грузов, следующих через Атлантику в поддержку Украины. С августа 2022 по июль 2023 мы переместили примерно 32 000 единиц оборудования в Европу", – сказал руководитель операций ARC Крис Хейбель в интервью FreightWaves.

BFV стоят в очереди для загрузки в Чарльстоне. Фото: Ustranscom

Сейчас на этой линии у компании пять "ро-ро" транспортников, перевозящих как грузы для Украины, так и для военных подразделений НАТО, дислоцированных в странах Европы. Здесь привлечены суда под названием ARC Patriot, ARC Defender, ARC Independence и ARC Integrity в линейном сообщении и Endurance в так называемой "службе возможностей".

По словам Хейбеля, Endurance "является единственным кораблем, способным перевозить целую бригаду техники за один рейс, поэтому военные очень любят использовать его для больших рейсов".

Кстати, когда редакция Авто24 готовила этот материал, то ARC Endurance стоял у причальной стенки в Гдыне (Польша), а пришел он туда из уже упомянутого выше порта Бомонт (Beaumont), являющегося одним из трех американских терминалов накопления и формирования всевозможных грузов для Украины. О характере грузов можем только догадываться.

ARC в статусе нашего союзника

Грузы, перевозимые океанскими транспортниками ARC для Украины, включают в себя колесную и гусеничную технику, в том числе боевые машины Bradley (BFV), а также ракетные системы, в том числе мобильные системы Himars.

Это подтвердилось в прессрелизе Транспортное командование США (Ustranscom). Было отмечено, что 60 BFV были загружены на борт ARC Integrity в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Это было в январе.

Боевые машины Bradley паркуются на борту ARC для дальнего путешествия через Атлантику. Фото: Ustranscom

Тогда на борт ARC Integrity загнали более 60 единиц Bradley, предназначенных для ВСУ. На этой стадии помогали в погрузке и фиксации техники специалисты 841-го транспортного батальона армии США.

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В Европе этим занимались специалисты уже другого подразделения, которые выводили технику из трюмов на причал и уже перегоняли на железнодорожные платформы, где машины фиксировали крепежными системами для перевозки в Украину.

"Ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения и сложность проектирования и поддержки мощности. Наша поддержка Украины была бы невозможна без прочных отношений, которые мы имеем с нашими союзниками и партнерами, которые обеспечили доступ, базирование для облегчения доставки помощи", – сказала генерал, командующий Ustranscom Жаклин Ван Овост.

Суда ARC ro-ro не перевозят боеприпасы или ракеты. Такое оборудование транспортируется в Европу контейнеровозами или балкерными судами.

Как правило, на погрузке и разгрузке боевых машин в портах отправления и назначения привлечены не армейские водители-механики, а подготовленные специалисты стивидорной компании – работают аккуратно и быстро. Фото: Ustranscom

В Европе грузы из-за океана принимают в немецком Бремерхафене, польских Гданьске и Гдыне, датских Аарусе и Эсбьерге. Присоединились также Клайпеда из Литвы и Александруполис из Греции. Недавно грузы упомянутого оператора стали принимать и эстонский порт Мууга.

Доставленные из-за океана военные и гуманитарные грузы, как и от европейских союзников, по суше в основном направляются в Украину железнодорожным транспортом. Но эти маршруты уже не афишируются, это понятно – российской разведке не стоит знать, куда и что везут эшелоны по украинской территории.