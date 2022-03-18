В "Укрзалізниці" возобновили перевозку автомобилевозами — удобный и безопасный способ доставить машину в специально назначенном вагоне поезда.

Автомобилевоз – это специальный вагон в составе поезда, в котором размещается несколько легковых автомобилей. Пока машина путешествует в поезде, владелец может отдохнуть в пассажирском вагоне. Либо уполномоченное лицо может загрузить автомобиль в одном месте, а другой (или владелец) – получить в другом. Вагоны-автомобилевозы курсируют из Киева, Харькова и Днепра в направлении Львова.

Автомобилевозы доступны для заказа ежедневно в составе пассажирских поездов, каждый вагон помещает 8 автомобилей. Стоимость перевозки автомобиля составит 1200-1700 гривен за тонну веса.

Также интересно сервисные центры МВД возобновили регистрацию авто из-за границы

Оформить заказ можно в кассе соответствующего вокзала (для харьковчан возможно оформление во Львове с получением автомобиля по предъявлению квитанции).

С дополнительными вопросами обращайтесь на круглосуточную горячую линию по номеру 0 800 503 111