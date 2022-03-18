В Укрзалізниці поновили перевезення автомобілевозами — зручний та безпечний спосіб доставити машину у спеціально призначеному вагоні поїзда.

Автомобілевоз – це спеціальний вагон в складі потягу, в якому розміщується кілька легкових автомобілів. Поки машина подорожує в потягу, власник може відпочити в пасажирському вагоні. Або уповноважена особа може завантажити авто в одному місці, а інша людина (чи власник) – отримати у іншому. Вагони-автомобілевози курсують із Києва, Харкова та Дніпра в напрямку Львова.

Автомобілевози доступні для замовлення щоденно в складі пасажирських поїздів, в кожен вагон вміщуються 8 автомобілів. Вартість перевезення автівки становитиме 1200-1700 гривень за тонну ваги.

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Оформити замовлення можна в касі відповідного вокзалу (для харків'ян можливе оформлення у Львові з отриманням автомобіля по пред'явленню квитанції).

З додатковими питаннями звертайтесь на цілодобову гарячу лінію за номером 0 800 503 111