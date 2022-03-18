Відсьогодні громадяни зможуть отримувати ще одну державну послугу в нас - реєстрація транспортних засобів ввезених з-за кордону.
Кількість послуг які надають Сервісні центри МВС поступово розширюється. Сьогодні до списку послуг додалась ще одна – перша реєстрація вживаних ТЗ привезених з-за кордону.
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Зверніться до сервісного центру МВС з такими документами:
- паспорт
- ІПН
- документ на транспортний засіб
- документ про правомірність придбання ТЗ
- митні документи
- сертифікат відповідності
- транспортний засіб
Нагадуємо, що при першій реєстрації на території України, є обов’язковою сплата збору до Пенсійного фонду.