Відсьогодні громадяни зможуть отримувати ще одну державну послугу в нас - реєстрація транспортних засобів ввезених з-за кордону.

Кількість послуг які надають Сервісні центри МВС поступово розширюється. Сьогодні до списку послуг додалась ще одна – перша реєстрація вживаних ТЗ привезених з-за кордону.

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Зверніться до сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт

ІПН

документ на транспортний засіб

документ про правомірність придбання ТЗ

митні документи

сертифікат відповідності

транспортний засіб

Нагадуємо, що при першій реєстрації на території України, є обов’язковою сплата збору до Пенсійного фонду.