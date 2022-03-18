С сегодняшнего дня граждане смогут получать еще одну государственную услугу у нас: регистрация транспортных средств, ввезенных из-за рубежа.

Количество услуг которые предоставляют сервисные центры МВД, постепенно расширяется. Сегодня к списку услуг добавилась еще одна – первая регистрация бывших в употреблении ТС, привезенных из-за границы.

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Обратитесь в сервисный центр МВД со следующими документами:

паспорт

ИНН

документ на транспортное средство

документ о правомерности приобретения ТС

таможенные документы

сертификат соответствия

транспортное средство

Напоминаем, что при первой регистрации на территории Украины, является обязательной уплата сбора в Пенсионный фонд.