В Киевской области, на 37 км автодороги Киев — Чернигов полицейские остановили авто Volkswagen Golf. В багажнике обнаружили дрова и обвинили водителя в уголовном преступлении.

Во время общения с инспекторами 34-летний водитель заметно нервничал, так что полицейские приняли решение провести поверхностную проверку транспортного средства. Как результат, в багажнике автомобиля патрульные обнаружили около 6 бревен деревьев и бензопилу.

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У мужчины не было с собой никаких документов на перевозку такого груза. Объяснить, где он взял эту древесину, он тоже не смог.

Следовательно, полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этого дела.

В полиции подчеркивают, что за незаконную перевозку, вырубку, хранение или сбыт леса предусмотрена уголовная ответственность.