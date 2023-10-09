На Київщині, на 37 км автодороги Київ — Чернігів поліцейські зупинили авто Volkswagen Golf. У багажнику знайшли дрова та звинуватили водія у кримінальному злочині.

Під час спілкування з інспекторами 34-річний керманич помітно нервував, тож поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку транспортного засобу. Як результат, у багажнику автомобіля патрульні виявили близько 6 колод дерев та бензопилу.

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Чоловік не мав з собою жодних документів на перевезення такого вантажу. Пояснити, де він взяв цю деревину, він також не зміг.

Відтак поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї справи.

У поліції наголошують, що за незаконне перевезення, вирубку, зберігання чи то збут лісу передбачена кримінальна відповідальність.