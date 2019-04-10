На очереди – еще несколько таких моделей

Первый покупатель европейской модификации Tesla Model 3 уже получил свой автомобиль в Украине. Он будет эксплуатироваться в Тернополе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава компании Тесла Клуб Украина Назар Шимоне-Давида. "Как недавно обещали, доставили и растаможку первую новенькую официальную европейскую Tesla Model 3 в Украине! Пока в лидерах синий цвет, две следующие будут также темно синие! Эта будет в Тернополе! Tesla каждый день производит 1200 таких автомобилей и уже более 240 тыс выпущено, а в Норвегии в прошлом месяце 37% от всех проданных автомобилей заняла именно Model 3", – говорит Назар Шимоне-Давида.

Ранее украинцы уже покупали Model 3, но это были версии для США, которые отличаются системами зарядки, светотехникой и другими нюансами.

Напомним, что Tesla научит объезжать ямы на дороге.