На черзі – ще кілька таких моделей.

Перший покупець європейської модифікації Tesla Model 3 вже отримав своє авто в Україні. Вона буде експлуатуватись в Тернополі.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава компанії Тесла Клуб Україна Назар Шимоне-Давида. "Як недавно обіцяли, доставили і розмитнили першу новеньку офіційну європейську Tesla Model 3 в Україну! Поки в лідерах синій колір, дві наступні будуть також темно сині! Ця буде у Тернополі! Tesla кожного дня виробляє 1200 таких авто і вже понад 240 тис випущено, а в Норвегії минулого місяця 37% від усіх проданих авто зайняла саме Model 3", - говорить Назар Шимоне-Давида.

Раніше українці вже купували Model 3, але то були версії для США, які відрізняються системами зарядки, світлотехнікою та іншими нюансами.

Нагадаємо, що Tesla навчить об'їжджати ями на дорозі.