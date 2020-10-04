Молодым свойственно придавать вещам большее значение, чем они имеют на самом деле. Ну а студенчество усиливает все сугубо молодежные черты, поэтому выбор машины для студента – процесс особый. Ведь надо и самовыразиться, и драйв почувствовать, и в конце концов, на пары все-таки попасть.

Для начала условимся, что будем говорить о среднестатистическом украинском студенте, у которого нет жены и детей, отца-министра и собственной бензоколонки. Но есть стремление к независимости от общественного транспорта и желание подчеркнуть свою неповторимость через свой особенный автомобиль.

Конечно, автомобиль – не главное, что определяет положение человека в обществе. Но в молодости не все это понимают.

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Итак, машина для студента должна быть:

Яркой. Дизайн машины должен нравиться молодым, то есть быть эмоциональным, не консервативным. В экстерьере должна присутствовать хотя бы одна смелая, необычная черта. Сразу оговорим – стиль не обязательно должен быть модным, главное – оригинальность, нетривиальность и экспрессия. Ни в коем случае не допускается модель с устойчивым имиджем семейного, пенсионерского, таксистского и тому подобное.

С мультимедиа на борту. Гаджеты – смысл жизни многих представителей молодого поколения, поэтому в машине должен быть хотя бы Bluetooth, лучше – Wi-Fi, а в идеале – нечто вроде Android Auto и Apple CarPlay в придачу. Приемлемое решение – мультимедийное главное устройство аудиосистемы с широким функционалом.

Автомобиль студента не обязательно должен быть новым, ведь в молодости хлопоты с ремонтами воспринимаются не как потеря времени, а как интересное приключение.

Экономичной. Понятно, что суперэкономичная модель будет иметь отнюдь не студенческую цену, но пожиратель бензина типа “Волги” или Cherokee 4,0 выбирать тоже не стоит.

Просторной и лучше – не с двумя дверями. Молодежь – это значит шумные и большие компании, групповые передвижения с места на место, а то и из города в город. В украинских реалиях машины есть далеко не у каждого молодого человека, поэтому будьте уверены – авто настоящего студента очень нечасто будет ездить полупустым. То есть тесное купе студенту тоже сгодится, но он очень быстро поймет, что что-то с ним не так.

Не обязательно технически совершенной. Таки для молодежи важнее всего внешние эффекты. Поэтому вряд ли, покупая машину для первокурсника, стоит переплачивать за преселективную коробку или двигатель V8 с отключением “лишних” цилиндров.

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Не обязательно мощной. Получить удовольствие от езды можно и с небольшим моторчиком: эка невидаль – быстрое ускорение вследствие тупого придавливания акселератора! Куда интереснее хлебнуть адреналина за счет мастерского владения рулем, точного торможения, чувства габаритов и ощущения момента начала заноса. А для этого и 1,3-литрового моторчика будет достаточно.

Олдтаймер общеуважаемой модели – весьма возможный вариант авто для молодого человека. С одной стороны – оригинально, с другой – все еще практично.

Не обязательно новой. Да, бывают и исключения, но по большей части молодые водители не отличаются аккуратностью. Поэтому студенческая машина необязательно должна быть новой. Скорее всего, сам студент будет протестовать против этого тезиса, но лучше предложить ему подержанную машину с полным набором опций, чем пустой “как барабан” бюджетный седанчик – пусть и новый.

Рекомендация Авто24

В случае с машиной для студента надо прежде всего определиться с моделью – или с двумя-тремя на выбор. А тогда уже подбирать из их числа наиболее приемлемый экземпляр. Если автомобиль для студента покупают родители, позволим себе совет: сразу приготовьте дополнительную определенную сумму денег, порядка $200 – 300. На них вы сами должны сделать купленной машине ревизию агрегатов и устранить неисправности. Поскольку счастливый студент в стремлении немедленно начать эксплуатацию может игнорировать технические проблемы, подвергая себя и пассажиров опасности.

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