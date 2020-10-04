Молодим властиво надавати речам більше значення, ніж вони мають насправді. Ну а студентство підсилює всі суто молодіжні риси, тому вибір машини для студента – процес особливий. Адже треба і самовиразитись, і драйв відчути, і врешті-решт, на пари все-таки потрапити.

Для початку домовимося, що будемо говорити про середньостатистичного українського студента – в якого немає дружини і дітей, батька-міністра і власної бензоколонки. Але є прагнення незалежності від громадського транспорту і бажання підкреслити свою неповторність через свій особливий автомобіль.

Звісно, автомобіль – не головне, що визначає положення людини у суспільстві. Але в молодості не всі це розуміють.

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Отже, машина для студента має бути:

Яскравою. Дизайн машини має подобатись молодим, тобто бути емоційним, не консервативним. В екстер’єрі має бути присутня бодай одна смілива, незвичайна риса. Відразу оговоримо – стиль не обов’язково має бути модним, головне – оригінальність, нетривіальність та експресія. В жодному разі не допускається модель із сталим іміджом сімейного, пенсіонерського, таксістського тощо.

З мультимедіа на борту. Гаджети – сенс життя багатьох представників молодого покоління, тож в машині має бути хоча б Bluetooth, краще – Wi-Fi, а в ідеалі – медіасистема під управлінням ОС Android. Прийнятне рішення – мультимедійний головний пристрій аудіосистеми із широким функціоналом.

Автомобіль студента не обов’язково має бути новим, адже в молодості клопоти з ремонтами сприймаються не як втрата часу, а як цікава пригода.

Економічною . Зрозуміло, що суперекономічна модель матиме аж ніяк не студентську ціну, але пожирач бензину типу “Волги” чи Cherokee 4,0 обирати теж не варто.

Просторою і краще – не з двома дверима. Молодь – це значить шумні і великі компанії, групові пересування з місця на місце, а то й з міста у місто. В українських реаліях машини є далеко не в кожної молодої людини, тому будьте певні – авто справжнього студента дуже нечасто буде їздити напівпорожнім. Тобто тісне купе студентові теж згодиться, але він дуже швидко зрозуміє, що щось із ним не так.

Не обов’язково технічно досконалою. Для молоді важливіші за все зовнішні ефекти. Тож навряд чи купуючи машину для першокурсника, варто переплачувати за преселективну коробку або двигун V8 з відключенням “зайвих” циліндрів.

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Не обов’язково потужною. Отримати задоволення від їзди можна і з невеличким моторчиком: чи не диво – швидке прискорення внаслідок тупого притискування акселератора. Куди цікавіше сьорбнути адреналіну за рахунок майстерного володіння кермом, точного гальмування, почуття габаритів та відчуття моменту початку заносу. А для цього і 1,3-літрового моторчика буде достатньо.

Олдтаймер загальношанованої моделі – можливий варіант авто для молодої людини. З одного боку – оригінально, з іншого – все ще практично.

Не обов’язково новою. Так, бувають і винятки, але здебільшого молоді водії не відрізняються акуратністю. Тому студентська машина необов’язково має бути новою. Швидше за все, сам студент буде протестувати проти цієї тези, але краще запропонувати йому вживану машину із повним набором опцій, ніж порожній “як барабан” бюджетний седанчик – хай і новий.

Рекомендація Авто24

У випадку із машиною для студента треба перш за все визначитися з моделлю – або з двома-трьома на вибір. А тоді вже підбирати з їх числа найбільш прийнятний екземпляр. Якщо автомобіль для студента купують батьки, дозволимо собі пораду: відразу приготуйте додаткову певну суму грошей, порядку $200 – 300. На них ви самі маєте зробити купленій машині ревізію агрегатів та усунути несправності. Оскільки щасливий студент у прагненні негайно почати експлуатацію може ігнорувати технічні негаразди, наражаючи себе та пасажирів на небезпеку.

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