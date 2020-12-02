Почти 70 нарушителей ПДД получили на границе копии постановлений о наложении административного взыскания.

С 19 ноября этого года иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ввезли на свое имя автомобили с номерами иностранной регистрации, должны нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

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Стоит заметить, что ответственность за нарушение ПДД будет нести лицо, которое ввезло автомобиль, а не водитель который совершил нарушение. Итак "євробляхери" которые завезли автомобиль "на верблюда" (гражданина другой страны, который ввез автомобиль на иностранной регистрации, передал его гражданину Украины, а сам покинул Украину без автомобиля) постановлений о превышении скорости не получат.

В настоящее время почти 70 иностранцев уже получили от сотрудников Государственной пограничной службы Украины копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированное в автоматическом режиме. Такая норма предусмотрена Кодексом Украины Об административных правонарушениях.

"Согласно возложенных на органы Государственной пограничной службы Украины задач, наши инспекторы пограничной службы уже начали выявлять иностранцев, которые нарушили правила дорожного движения и это зафиксировано в автоматическом режиме. Отныне на границе мы вручаем им копии постановлений о наложении административного взыскания, что находятся в нашей базе данных и которые поступают туда от Национальной полиции. Уже вручено около 70 постановлений, при этом почти 10 нарушителей этот штраф оплатили", – отмечает начальник управления организации пограничного контроля Администрации ГНСУ Юрий Лысюк.

Он добавил, что нарушителей, которым пока доказаны постановления, больше всего среди граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши. Всего в базе данных ГНСУ имеется информация о более 400 таких нарушителей.

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Как работает система

Как отмечает начальник управления связи и информационных систем администрации ГНСУ Николай Лущик, данная система построена с использованием программно-аппаратных средств.

"Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Далее, после вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя во время пересечения им границы", – отмечает Николай Лущик.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в Украину.