Исследовательская компания IHS Markit и онлайн-авторынок AutoScout24, проанализировали рынок подержанных авто в Европе и пришли к выводу, что этот сегмент значительно оживился.

Причина неожиданного увеличения спроса на подержанные автомобили – нежелание европейцев ездить на общественном транспорте из-за возможности подхватить в нем вирус COVID-19.

Пока экономисты не видят в этом ничего положительного, ведь дороги еще больше загружаются, а экология ухудшается. Однако в перспективе, когда новые владельцы, которые ранее не пользовались автомобилями, будут менять эти старые "ведра", выигрывают автопроизводители новых авто.

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Например, автодилер Nawaie Motoring в пригороде Лондона Амин Султани указывает на спрос на подержанные машины, которые продаются стоимостью менее 3000 фунтов стерлингов (3985 долларов).

По его словам, цены на автомобили возрастом больше десяти лет подскочили на 25%, поскольку покупатели, которые ездили на поездах и автобусах, ищут доступные альтернативы.

Вместе с тем несколько вырос спрос и на новые автомобили в США, Китае и Европе, это помогло крупным автопроизводителям оправиться от финансовых ударов, которые были нанесены весной.

В то же время анализ данных о регистрации автомобилей во Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии и Великобритании, проведенный компанией IHS Markit, также свидетельствует о значительном сдвиге в направлении к старым, подержанным автомобилям.

Например, во Франции анализ IHS показал, что регистрация подержанных автомобилей выросла почти на 16% в третьем квартале, тогда как продажи новых автомобилей упали более чем на 5%. Более того, транспортные средства старше 15 лет составляли большую долю регистраций подержанных автомобилей, чем в 2019 году. Почти как в Украине!

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Согласно анализу IHS, в Испании состоялся еще больший скачок: регистрация подержанных автомобилей выросла почти на 25%.

Интернет-рынок автомобилей AutoScout24, который работает в Австрии, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах, отметил, что поиски в Интернете старых автомобилей выросли с лета. Данные показали, например, что с июля по сентябрь поиски в Интернете автомобилей старше 20 лет выросли на 80% во Франции, 77% в Нидерландах и 59% в Бельгии.

Впрочем, покупатели все еще осторожно относятся к подержанным электромобилям, сообщает дилер подержанных автомобилей OcasionPlus. Из 2800 автомобилей, которые он сейчас продает, только шесть являются электрическими.