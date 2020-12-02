Дослідницька компанія IHS Markit та онлайн-авторинок AutoScout24, проаналізували ринок вживаних авто в Європі та дійшли висновку, що цей сегмент значно пожвавився.

Дослідницька компанія IHS Markit та онлайн-авторинок AutoScout24, проаналізували ринок вживаних авто в Європі та дійшли висновку, що цей сегмент значно пожвавився.

Причина несподіваного збільшення попиту на старі автомобілі – небежання європейців їздити громадським транспортом через можливість підхопити в ньому вірус COVID-19.

Поки що економісти не бачать у цьому нічого позитивного, адже дороги ще більше завантажуються, а екологія погіршується. Однак в перспективі, коли нові власники, які раніше не користувались автомобілями, будуть змінюваті ці старі "відра", виграють автовиробники нових авто.

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Наприклад, автодилер Nawaie Motoring у передмісті Лондона Амін Султані вказує на попит на старі машини, що продаються вартістю менше 3000 фунтів стерлінгів (3985 доларів).

За його словами, ціни на автомобілі віком понад десять років підскочили на 25%, оскільки покупці, які їздили поїздами та автобусами, шукають доступні альтернативи.

Разом з тим дещо виріс попит і на нові автомобілі у США, Китаї та Європі, це допомогло великим автовиробникам оговтатися від фінансових ударів, які було нанесено навесні.

Натомість аналіз даних про реєстрацію автомобілів у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії, проведений компанією IHS Markit, також свідчить про значний зсув у напрямку до старих, вживаних автомобілів.

Наприклад, у Франції аналіз IHS показав, що реєстрація вживаних автомобілів зросла майже на 16% у третьому кварталі, тоді як продажі нових автомобілів впали більш ніж на 5%. Більше того, транспортні засоби старше 15 років становили більшу частку реєстрацій вживаних автомобілів, ніж у 2019 році. Майже як в Україні!

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Згідно з аналізом IHS, в Іспанії відбувся ще більший стрибок: реєстрація вживаних автомобілів зросла майже на 25%.

Інтернет-ринок автомобілів AutoScout24, який працює в Австрії, Бельгії, Німеччині, Італії та Нідерландах, зазначив, що пошуки в Інтернеті старих автомобілів зросли з літа. Дані показали, наприклад, що з липня по вересень пошуки в Інтернеті автомобілів старше 20 років зросли на 80% у Франції, 77% у Нідерландах та 59% у Бельгії.

Втім, покупці все ще обережно ставляться до вживаних електромобілів, повідомляє дилер вживаних автомобілів OcasionPlus. З 2800 автомобілів, які він зараз продає, лише шість є електричними.