Ним виявивися власне німецький покупець, який почав активніше купувати вживані автомобілі віком від одного до 6 років.

В Німеччині реєструють значне пожвавлення ринку перепродажів автомобілів всередині країни. Згідно інформації DataForce, реєстрація угод з купівлі-продажу вживаних автомобілів віком від 1 до 6 років за 9 місяців 2020 року виросла на 4,7%, а у вересні – на 9,8%. Хоча загальний ринок перепродажів за 1-3 квартали знизився на 4,2%. Це значно менше, ніж падіння ринку нових авто – він продемонстрував "мінус" 25,5%.

Такі результати пов'язують з пандемією коронавірусу. Адже людям необхідний персональний транспорт, а от витрачати на нього багато грошей вони не можуть чи не хочуть. Тому і звертають увагу на ринок вживаних авто. Причому попит не виріс на майже нові (до року використання), а також на старші 6 років. Водночас автомобілі віком від 1 до 6 років – це або машини після лізингу, або від власників, які постійно змінюють свій автопарк на нові авто. Їх на ринку багато, але й попит зростає.

Це може створити додаткову конкуренцію українцям, які купують вживані авто в Німеччині. Хоча серед наших співгромадян попитом користуються більш старші авто, наприклад, віком від 10 років.

Нагадаємо, що в Україні збираються збільшити мито на ввіз авто з ЄС на 20%