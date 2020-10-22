Им оказался собственно немецкий покупатель, который стал активнее покупать бывшие в употреблении автомобили в возрасте от одного до 6 лет.

В Германии регистрируют значительное оживление рынка перепродаж автомобилей внутри страны. Согласно информации DataForce, регистрация сделок по купле-продаже подержанных автомобилей в возрасте от 1 до 6 лет за 9 месяцев 2020 года выросла на 4,7%, а в сентябре – на 9,8%. Хотя общий рынок перепродаж за 1-3 кварталы снизился на 4,2%. Это значительно меньше, чем падение рынка новых авто – он продемонстрировал "минус" 25,5%.

Такие результаты связывают с пандемией коронавируса. Ведь людям необходим персональный транспорт, а вот тратить на него много денег они не могут или не хотят. Поэтому и обращают внимание на рынок б/у авто. Причем спрос не вырос почти новые (до года использования), а также на старшие 6 лет. В то же время автомобили в возрасте от 1 до 6 лет – это либо машины после лизинга, или от владельцев, которые постоянно меняют свой автопарк на новые авто. Их на рынке много, но и спрос растет.

Это может создать дополнительную конкуренцию украинцам, которые покупают подержанные авто в Германии. Хотя среди наших сограждан спросом пользуются более старшие авто, например, в возрасте от 10 лет.

Напомним, что в Украине собираются увеличить пошлину на ввоз авто из ЕС на 20%