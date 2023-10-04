Это первый раз, когда мы видим незамаскированный обновленный GTI, и хотя он выглядит неприкрытым, некоторые детали умело замаскированы.

Посмотрите внимательно на изображение этого Volkswagen Golf GTI и вы увидите, насколько умен VW, когда дело доходит до камуфляжа в наши дни. С первого взгляда можно подумать, что этот хот-хэтч ничего не скрывает. Но это именно то, что люди из Вольфсбурга хотят, чтобы вы думали.

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Мы впервые видим новый Golf в комплектации GTI, но это не первый наш взгляд на обновленный хэтчбек. Таким образом мы знаем, где искать скрытые детали, и это путешествие начинается с передней панели. Текущий GTI имеет аккуратные квадратные пропорции с вентиляционными отверстиями и радиаторной решеткой в нижней части панели и черной лентой на углах, чтобы вы поверили, что этот автомобиль также такой.

На самом деле угловые вентиляционные отверстия опускаются чуть ниже, а затем поворачиваются вверх под углом, подобно текущему Golf R. Это более агрессивный дизайн для GTI, и мы верим, что Х-образные светодиодные фонари в углах вернутся, несмотря на солидный вид, который здесь виден.

С большим количеством света, сияющего на передней части белого хэтчбека, трудно увидеть, есть ли какая-то лента, скрывающая детали между решеткой радиатора и новыми фарами. Интересно, что VW не пытается скрыть пересмотренные изменения в глазах GTI, которые будут лишь немного меньше новой модели. По сравнению с обновленной передней панелью изменения в освещении чрезвычайно тонкие.

Сзади больше хитростей, а именно с задними фонарями. Бдительный глаз заметит то, что выглядит как морщинки на красных линзах. Это потому, что вы смотрите на наклейку заднего фонаря. Здесь интересно то, что наклейка скрывает не новую форму, а скорее новую внутреннюю структуру светодиодного света внутри имеющейся линзы.

У нас все еще нет четкого изображения интерьера обновленного Golf, но мы знаем, что приближаются изменения. Среди них должен быть чуть больший центральный сенсорный экран, и VW уже признал, что его сенсорные элементы управления, представленные для Golf 8, были в основном провальными. То есть в новом будет больше кнопок.

На сайте VW до сих пор нет Golf GTI в списке моделей 2024 года, поэтому вполне возможно, что мы смотрим на модель 2024 года прямо здесь. Это указывает на то, что официальная презентация состоится либо до конца этого года, либо в начале 2024 года.