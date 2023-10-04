Це перший раз, коли ми бачимо незамаскований оновлений GTI, і хоча він виглядає неприкритим, деякі помітні деталі вміло замасковані.

Подивіться уважно на зображення цього Volkswagen Golf GTI і ви побачите, наскільки розумний VW, коли справа доходить до камуфляжу в наші дні. З першого погляду можна подумати, що цей хот-хетч нічого не приховує. Але це саме те, що люди з Вольфсбурга хочуть, щоб ви думали.

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Ми вперше бачимо новий Golf в комплектації GTI, але це не перший наш погляд на оновлений хетчбек. Таким чином, ми знаємо, де шукати приховані деталі, і ця подорож починається з передньої панелі. Поточний GTI має акуратні квадратні пропорції з вентиляційними отворами та решіткою радіатора в нижній частині панелі та чорною стрічкою на кутах, щоб ви повірили, що цей автомобіль також такий. Насправді кутові вентиляційні отвори опускаються трохи нижче, а потім повертаються вгору під кутом, подібно до поточного Golf R. Це більш агресивний дизайн для GTI, і ми віримо, що Х-подібні світлодіодні ліхтарі в кутах повернуться, незважаючи на солідний вигляд, який тут видно.

З великою кількістю світла, що сяє на передній частині цього білого хетчбека, важко побачити, чи є якась стрічка, що приховує деталі між решіткою радіатора та новими фарами. Цікаво, що VW не намагається приховати переглянуті зміни в очах GTI, які будуть лише трохи меншими для нової моделі. У порівнянні з оновленою передньою панеллю, зміни в освітленні надзвичайно тонкі.

Ззаду є більше хитрощів, а саме із задніми ліхтарями. Пильне око помітить те, що виглядає як зморшки на червоних лінзах. Це тому, що це зморшки – ви насправді дивитесь на наклейку заднього ліхтаря. Тут цікаво те, що наклейка приховує не нову форму, а скоріше нову внутрішню структуру світлодіодного світла всередині наявної лінзи.

Ми все ще не маємо чіткого зображення інтер’єру оновленого Golf, але ми знаємо, що наближаються зміни. Серед них повинен бути трохи більший центральний сенсорний екран, і VW вже визнав, що його сенсорні елементи керування, представлені для Golf 8, були в основному провальними.

На веб-сайті VW досі немає Golf GTI у списку моделей 2024 року, тому цілком можливо, що ми дивимося на модель 2024 року прямо тут. Це вказує на те, що офіційна презентація відбудеться або до кінця цього року, або на початку 2024 року.