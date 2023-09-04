Компанія Volkswagen представила на виставці IAA Mobility 2023 електричний концепт Volkswagen ID. GTI, мета якого – поєднати 48-річну історію GTI із двигунами внутрішнього згоряння з електричним майбутнім VW.

Volkswagen ID. GTI нагадує VW ID. 2all Concept, що дебютував раніше цього року. Спереду та ззаду новий концепт отримав більш спортивне облицювання, а колеса запозичені у Mk1 GTI.

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На даний момент VW розповів лише, що в основі автомобіля лежить одномоторна високопродуктивна трансмісія з електронним блокуванням диференціалу для передніх коліс. Volkswagen ID. GTI запропонує широкий спектр налаштувань за допомогою системи GTI Experience Control, яка дозволить регулювати все: від підвіски до відчуття кермового керування, звуку та навіть симулювати перемикання передач, як у GTI минулих десятиліть.

Цифровий салон VW ID. 2all Concept з двома екранами залишився незмінним, при цьому розширений проекційний дисплей дозволить проектувати схему траси в нижньому куті лобового скла. Тим часом пасажир може відстежувати час проходження кола, що також проектується на лобове скло. Про це розповідали на прикладі знаменитої траси Нюрбургрінг.

Невідомо, чи збережеться технологія у фінальній версії автомобіля, але Volkswagen заявляє, що внутрішнє планування з 12,9-дюймовим центральним екраном, 10,9-дюймовим екраном водія та набором фізичних органів керування знаходяться на стадії виробництва.

За словами автовиробника, Volkswagen ID. GTI – це «перший погляд на захоплююче майбутнє GTI, оскільки було ухвалено рішення про його запуск у виробництво». І хоча цей концепт орієнтований на продуктивність, VW нагадує нам, що це, як і раніше, практичний хетчбек, здатний вмістити п'ять чоловік і півкубометра речей у багажнику.

Автомобіль можна буде побачити наживо на виставці IAA Mobility 2023 цього тижня.