Компания Volkswagen представила на выставке IAA Mobility 2023 электрический концепт Volkswagen ID. GTI, цель которого – совместить 48-летнюю историю GTI с двигателями внутреннего сгорания с электрическим будущим VW.

Volkswagen ID. GTI напоминает VW ID. 2all Concept, дебютировавший ранее в этом году. Впереди и сзади новый концепт получил более спортивную облицовку, а колеса взяты у Mk1 GTI.

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В настоящее время VW рассказал лишь, что в основе автомобиля лежит одномоторная высокопроизводительная трансмиссия с электронной блокировкой дифференциала для передних колес. Volkswagen ID. GTI предложит широкий спектр настроек с помощью системы GTI Experience Control, которая позволит регулировать все: от подвески до ощущения рулевого управления, звука и даже симулировать переключение передач, как у GTI прошлых десятилетий.

Цифровой салон VW ID. 2all Concept с двумя экранами остался неизменным, при этом расширенный проекционный дисплей позволит проецировать схему трассы в нижнем углу лобового стекла. Между тем, пассажир может отслеживать время прохождения круга, также проектируемого на лобовое стекло. Об этом рассказывали на примере знаменитой трассы Нюрбургринг.

Неизвестно, сохранится ли технология в финальной версии автомобиля, но Volkswagen заявляет, что внутренняя планировка с 12,9-дюймовым центральным экраном, 10,9-дюймовым водительским экраном и набором физических органов управления находятся на стадии производства.

По словам автопроизводителя, Volkswagen ID. GTI – это «первый взгляд на захватывающее будущее GTI, поскольку было принято решение о его запуске в производство». И хотя этот концепт ориентирован на производительность, VW напоминает нам, что это по-прежнему практичный хэтчбек, способный вместить пять человек и полкубометра вещей в багажнике.

Автомобиль можно будет увидеть вживую на выставке IAA Mobility 2023 на этой неделе.