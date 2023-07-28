Появились первые рендеры нового Toyota Land Cruiser Prado 250.

Новый Toyota Land Cruiser 2024 не является прямым преемником серии 200 с V8. Хотя Land Cruiser 2024 модельного и связан технически с серией 300, на самом деле он совершенно новый Prado.

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Недавно было подтверждено, что новинка, именуемая серией 250, дебютирует 1 августа. Согласно последнему набору тизеров, мы имеем дело с квадратными фарами, вдохновленными серьезным FJ62.

Ретро-стиль продолжаются сзади с блочными лампами. Блоковая тема переносится на передние крылья, а стороны кузова непосредственно вдохновлены GX. Тизеры, опубликованные японским автопроизводителем, также содержат изображение переключателя на центральной консоли с надписями H4F, H4L и L4L. Вдобавок к тому, что Land Cruiser имеет полный привод, упомянутое изображение подтверждает связь Land Cruiser с GX.

Пока Toyota официально не называла его 250 серией или Prado. Однако утечка информации, полученная австралийскими СМИ, подтвердила такую классификацию.

Четырехцилиндровый 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом, разделяемый с Tacoma среднего размера, выдает 228 лошадиных сил в SR версии и 278 лошадиных сил у всех остальных. Модель Tacoma 2024 также может похвастаться гибридным двигателем 2.4er, который выдает 326 лошадиных сил и 630 Нм. Серия 150 также поставляется турбодизелем на некоторых рынках, включая Непал, где он выдает около 200 сил и момент 420 Нм.

Заметили, что в этом списке чего-то не хватает? Шести цилиндровый двигатель. Пока нет информации о такой силовой установке, но вполне возможно, что такой двигатель будет представлен на некоторых рынках с менее жесткими экономами.