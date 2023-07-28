З’явились перші рендери нового Toyota Land Cruiser Prado 250.

Новий Toyota Land Cruiser 2024 – це не прямий наступник серії 200 з V8. Хоча Land Cruiser 2024 модельного і пов’язаний технічно із серією 300, насправді він є абсолютно новим Prado.

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Нещодавно було підтверджено, що новинка, яка називатиметься серією 250, дебютує 2 серпня. Відповідно до останнього набору тизерів ми маємо справу з квадратними фарами, натхненними серйозним FJ62.

Ретро-стиль продовжується ззаду з блоковими лампами. Блокова тема переноситься на передні крила, а сторони кузова безпосередньо натхненні GX. Тизери, опубліковані японським автовиробником, також містять зображення перемикача на центральній консолі з написами H4F, H4L і L4L. На додаток до того, що Land Cruiser має повний привід, згадане зображення підтверджує зв’язок Land Cruiser з GX.

Поки Toyota офіційно не називала його 250 серією або Prado. Однак витік інформації, отриманий австралійськими ЗМІ, підтвердив таку класифікацію.

Чотирициліндровий 2,4-літровий двигун із турбонаддувом, який поділяється з Tacoma середнього розміру, видає 228 кінських сил у SR версії і 278 кінських сил у всіх інших. Модель Tacoma 2024 року також може похвалитися гібридним двигуном 2.4er, який видає 326 кінських сил і 630 Нм. Серія 150 також поставляється турбодизелем на деяких ринках, включаючи Непал, де він видає близько 200 сил та обертовий момент 420 Нм.

Помітили, що в цьому списку чогось не вистачає? Шестициліндрового двигуна. Наразі немає інформації про таку силову установку, але цілком можливо, що такий двигун буде представлений на деяких ринках з менш жорсткими економами.