Кроссовер четвертой генерации поступит в продажу не ранее 2024 года

BMW приступила к испытаниям кроссовера X3 следующего уже четвертого поколения. Шпионам удалось сфотографировать несколько прототипов, которые команда производителя выгружала из трейлера для дорожных тестов.

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Большое количество маскировки (не только пленка, но и фальшивые панели) и явно временная светотехника говорят о том что перед нами ранние образцы. И это логично, ведь актуальный BMW X3 пережил рестайлинг всего год назад, и его наследник вряд ли поступит в продажу раньше 2024-го. При этом кузов под этим камуфляжем может быть уже серийным, и, насколько можно судить, компания не планирует менять концепцию дизайна радикально.

По образу младшего BMW X1, который перешел в новую генерацию в начале этого лета, X3 получит несколько увеличенную радиаторную решетку – но не такую гигантскую, как, скажем, у 4-Series – и сам немного вытянется в длину. Снимки в профиль свидетельствуют о том что у внедорожника изменятся стойки, подоконная линия и расположение дверных ручек. Четыре выпускных патрубка на корме указывают на то, что это не базовая версия, а “подогретая” – вроде бы нынешняя M40i.

Заглянуть в салон шпионам не удалось, но можно не сомневаться, что вслед за легковыми 3-Series, обновившейся месяц назад, будущий X3 получит водительский интерфейс iDrive 8 с единственным изогнутым дисплеем, в котором объединены 12,3-дюймовая панель приборов и 14,9-дюймовый экран мультимедиа.

В Европе моторная гамма “гражданских” BMW X3 полностью электрифицирована уже сейчас: с прошлого года 48-вольтовым стартер-генератором дополняют не только дизельные, но и бензиновые двигатели. В четвертом поколении гибридом может стать и спортивный X3 M. Наконец, в семействе должен остаться батарейный iX 3. Он пережил обновление почти одновременно с традиционным X3, сохранив при этом исходную – не очень впечатляющую силовую установку. Для преемника ее могут улучшить.