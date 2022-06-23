Кросовер четвертої генерації надійде у продаж не раніше 2024 року

BMW приступила до випробувань кросовера X3 наступного, вже четвертого покоління. Шпигунам вдалося сфотографувати декілька прототипів, які команда виробника вивантажувала з трейлера для дорожніх тестів.

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Велика кількість маскування (не тільки плівка, а й фальшиві панелі) та явно тимчасова світлотехніка говорять про те, що перед нами ранні зразки. І це логічно, адже актуальний BMW X3 пережив рестайлінг лише рік тому, і його спадкоємець навряд чи надійде у продаж раніше 2024-го. При цьому кузов під цим камуфляжем може бути вже серійним, і, наскільки можна судити, компанія не планує змінювати концепцію дизайну радикально.

На зразок молодшого BMW X1, що перейшов у нову генерацію на початку цього літа, X3 отримає дещо збільшену радіаторну решітку - але не таку гігантську, як, скажімо, у 4-Series - і сам трохи витягнеться в довжину. Знімки в профіль свідчать про те, що у позашляховика зміняться стійки, підвіконна лінія та розташування дверних ручок. Чотири випускні патрубки на кормі вказують на те, що це не базова версія, а “підігріта” – начебто нинішня M40i.

Заглянути в салон шпигунам не вдалося, але можна не сумніватися, що слідом за легковими 3-Series, що оновилися місяць тому, наступний X3 отримає водійський інтерфейс iDrive 8 з єдиним вигнутим дисплеєм, в якому поєднані 12,3-дюймова панель приладів і 14,9 -дюймовий екран мультимедіа.

У Європі моторна гама “цивільних” BMW X3 повністю електрифікована вже зараз: з минулого року 48-вольтовим стартер-генератором доповнюють не лише дизельні, а й бензинові двигуни. У четвертому поколінні гібридом може стати і спортивний X3 M. Нарешті, у сімействі має залишитися батарейний iX3. Він пережив оновлення майже одночасно з традиційним X3, зберігши при цьому вихідну – не дуже вражаючу – силову установку. Для наступника її можуть покращити.