Военным передали санитарные вездеходы Bandvagn 202.

Амфибии шведского производства привез в Украину благотворитель. А уже в Украине специалисты модернизировали шведские вездеходы Bandvagn 202 для нужд Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что военным были переданы две машины в санитарной версии для эвакуации раненых.

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Автомобиль оборудован таким образом, что может двигаться по болоту и снегу.

“Это уникальная и очень нужная техника в условиях войны. Она адаптирована для перевозки раненых на линии военных действий, где гражданская медицина не работает”, – рассказывают чиновники.

Санитарный вездеход "Bandvagn 202" украинских военных

В общей сложности планируется модернизировать еще 10-12 единиц транспорта для нужд военных. Первые два вездехода уже отправились на фронт.

3,5-тонный Bandvagn 202 был специальной военно-транспортной машиной, разработанной шведской компанией Bolinder-Munktell (основанной в 1932 году) в соответствии с требованиями шведской армии. Созданный для работы в холодную погоду и на мягкой почве, Bandvagn 202 прекрасно зарекомендовал себя при таких условиях.

Санитарный вездеход "Bandvagn 202" украинских военных, вид изнутри



Серия была запущена в производство в 1964 году и завершилась в 1981 году. Конструкция включает в себя переднюю и заднюю кабины, соединенные гибкой центральной секцией. Ходовая часть включает пять опорных катков на борт как передней, так и задней кабины.

В передней кабине располагается двигатель, а также водитель и командир машины, тогда как кормовая кабина используется для перевозки до восьми пехотинцев или носилки для раненых. На корпусе Bandvagn 202 не было штатного вооружения.