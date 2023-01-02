Військовим передали санітарні всюдиходи Bandvagn 202.

Амфібії шведського виробництва привіз до України благодійник. А вже в Україні фахівці модернізували шведські всюдиходи “Bandvagn 202” для потреб Збройних Сил України.

Повідомляється, що військовим передали дві машини у санітарній версії для евакуації поранених.

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Автомобіль обладнаний таким чином, що може рухатись по болоту та снігу.

«Це унікальна і дуже потрібна техніка в умовах війни. Вона адаптована для перевезення поранених на лінії воєнних дій, де цивільна медицина не працює», – розповідають чиновники.

Санітарний всюдихід “Bandvagn 202” українських військових

Загалом планується модернізувати ще 10-12 одиниць транспорту для потреб військових. Перші два всюдиходи уже вирушили на фронт.

3,5-тонний Bandvagn 202 був спеціальною військово-транспортною машиною, розробленою шведською компанією Bolinder-Munktell (заснованою у 1932 році) відповідно до вимог шведської армії. Створений для роботи в холодну погоду та на м’якому ґрунті, Bandvagn 202 прекрасно зарекомендував себе за таких умов.

Санітарний всюдихід “Bandvagn 202” українських військових, вид зсередини



Серія була запущена у виробництво у 1964 році та закінчилося в 1981 році. Загальна конструкція включає передню та задню кабіни, з’єднані гнучкою центральною секцією. Ходова частина включає п’ять опорних котків на борт як передньої, так задньої кабіни.

У передній кабіні розташовується двигун, а також водій і командир машини, тоді як кормова кабіна використовується для перевезення до восьми піхотинців або ноші для поранених. На корпусі Bandvagn 202 не було штатного озброєння.