На территории современной Украины первые женщины-автомобилистки появились более 120 лет назад. Сегодня, в Международный женский день, самое время вспомнить, кто они были.

Недавно Исторический автоклуб исследовал вопрос появления первых автомобилей в Украине и выяснил очень интересные факты. Удалось точно определить, когда именно первая женщина с территории Украины приобрела себе автомобиль. Историю о первых женщинах за рулем опубликовало издание autoconsulting.com.ua.

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23 марта 1896 года княгиня Анна Абамелек (в девичестве Гижицкая) из Одессы, заказала себе автомобиль Peugeot Type 11, а в июне его получила. К сожалению, фото или портрет Анны Абамелек отыскать не удалось, но запись о ее приобретении сохранилась во французском архиве. Его и нашли исследователи из Исторического Автоклуба. Кстати, Анна стала первым покупателем автомобиля марки Peugeot на территории Украины и первой автомобилисткой вообще в Российской Империи.

Еще одной известной автомобилисткой была Галина фон Мекк – дочь того самого магната, который был среди основателей Киевского Клуба автомобилистов в 1904 году. Галина ездила на Daimler и даже в 1911 году приняла участие в гонках Санкт-Петербург-Киев-Севастополь.

Была известна женщина-автомобилист в Херсоне. Это Надежда Сухомлинова, единственная из женщин, входила в состав Одесского автоклуба. Ездила она на Benz, а потом на Berliet.

Следует упомянуть и еще одну выдающуюся украинку – Соломию Крушельницкую. Благородная госпожа Соломея умело ездила на своем Fiat Zero за рулем. Госпожа Соломия часто путешествовала на своем авто и была во многих городах.

Был автомобиль и у еще одной известной нашей землячки - Шари Федак (полное имя - Шарлотта Клара Мария Федак), которая родилась в Берегово на Закарпатье. Она была примой Будапештского оперного театра, актрисой и считается первой женщиной-водителем в Венгрии. Впоследствии она привезла автомобиль Peugeot и в Берегово, своему отцу врачу Иштвану Федаку.

Следует упомянуть, что известный Rolls-Royce гетмана Скоропадского тоже принадлежал ранее женщине – графине Елене Броницкой из Брусилова. Но он был реквизирован и впоследствии оказался в Киеве.

Ездила на Ситроен AC4 Berlina de Luxe 1929 и графиня Потоцкая во Львове. Был в их гараже и Peugeot 201.