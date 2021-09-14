Компанія Ola Electric Mobility обіцяє випускати 10 мільйонів електричних скутерів на рік (а це близько 15% світового об'єму виробництва), причому вже у 2022 році. Не в останню чергу такий результат має забезпечити новий підхід до бізнесу: керувати виробництвом і працювати на ньому будуть виключно жінки.

На щойно відкритому підприємстві Ola під назвою Futurefactory працюватиме близько 10 тисяч жінок і перші співробітниці почали роботу цього тижня.

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Компанію Ola Electric Mobility очолює Барвіш Аґгарваль, один зі співзасновників стартапу з “електричної мобільності” Ola Cabs, яка надає послуги прокату транспорту. Він заснував компанію зі своїм другом у грудні 2010 року.

Виробництво електроскутерів є новим бізнесом для компанії, що не заважає їй заявляти свої амбіції стати “найбільшим виробником кращих електричних скутерів у світі”. Перші співробітниці заводу Futurefactory в місті Крішнагірі розпочали роботу цього тижня. Завод поки не запрацював на повну силу, ведеться набір штату, а на повне облаштування виробництва потрібно ще близько 330 мільйонів доларів.

“Коли Futurefactory вийде на повну потужність, тут буде працювати понад 10 000 жінок, що зробить її найбільшою у світі фабрикою, де працюють виключно жінки, і єдиним у світі виробником транспорту, де працюють лише жінки”, – каже Аґгарваль. Причини такого кадрового рішення не були озвучені.

Фото: Ola S1 та Ola S1 Pro / Autoevolution

Наразі на заводі ведеться виробництво скутерів OlaS1 та S1 Pro, орієнтованих як на внутрішній індійський ринок, так і на міжнародні експортні ринки. Ola S1 і S1 Pro цікаві тим, що обіцяють значно кращі показники швидкості, ніж інші електричні скутери подібного розміру. Також скутери мають привабливіші цінники, ніж конкуренти, що справді може забезпечити їм популярність на ринку.

Модель S1 оснащена електродвигуном потужністю 8,5 кВт і розвиває максимальну швидкість у 90 км/год), а S1 Pro здатен рухатись зі швидкістю до 115 км/год. Живлення забезпечує акумуляторна батарея у формі банана, розміщена під ногами райдера. Акумулятор має ємність 3 кВт-год і забезпечує запас ходу у 75 км на одному заряді. Продуктивніший S1 Pro має акумулятор на 4 кВт-год і тому пропонує діапазон у 181 км на одному заряді.

Хоча акумулятори не знімні, виробник заявляє, що їх можна замінити всього за 30 хвилин, а повністю зарядити – всього за 18 хвилин на 75 км за допомогою фірмового зарядного пристрою. Нічна зарядка з портативним зарядним пристроєм 750 Вт займає всього 4,5 години для S1 та 6,5 годин для S1 Pro.

“Фабрика майбутнього” компанії Ola також використовуватиме на складальних лініях близько 3000 роботів.