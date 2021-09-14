Компания Ola Electric Mobility обещает выпускать 10 миллионов электрических скутеров в год (а это около 15% мирового объема производства), причем уже в 2022 году. Не в последнюю очередь такой результат должен обеспечить новый подход к бизнесу: управлять производством и работать на нем будут исключительно женщины.

На только что открытом предприятии Ola под названием Futurefactory будет работать около 10 тысяч женщин и первые сотрудницы начали работу на этой неделе.

Смотрите также: Эксперты составили рейтинг качества китайских автомобилей

Компанию Ola Electric Mobility возглавляет Барвиш Аггарваль, один из соучредителей стартапа по “электрической мобильности” Ola Cabs, который предоставляет услуги проката транспорта. Он основал компанию со своим другом в декабре 2010 года.

Производство электроскутеров является новым бизнесом для компании, что не мешает ей заявлять свои амбиции стать “крупнейшим производителем лучших электрических скутеров в мире”. Первые сотрудницы завода Futurefactory в городе Кришнагири начали работу на этой неделе. Завод пока не заработал в полную силу, ведется набор штата, а на полное обустройство производства нужно еще около 330 миллионов долларов.

“Когда Futurefactory выйдет на полную мощность, здесь будет работать более 10 000 женщин, что сделает ее крупнейшей в мире фабрикой, где работают исключительно женщины, и единственным в мире производителем транспорта, где работают только женщины”, – говорит Аггарваль. Причины такого кадрового решения не были озвучены.

Фото: Ola S1 та Ola S1 Pro / Autoevolution

В настоящее время на заводе ведется производство скутеров Ola S1 и S1 Pro, ориентированных как на внутренний индийский рынок, так и на международные экспортные рынки. Ola S1 и S1 Pro интересны тем, что обещают значительно лучшие показатели скорости, чем другие электрические скутеры подобного размера. Также скутеры имеют более привлекательные ценники, чем конкуренты, что действительно может обеспечить им популярность на рынке.

Модель S1 оснащена электродвигателем мощностью 8,5 кВт и развивает максимальную скорость в 90 км/ч, а S1 Pro способен двигаться со скоростью до 115 км/час. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея в форме банана, размещенная под ногами райдера. Аккумулятор имеет емкость 3 кВт-ч и обеспечивает запас хода в 75 км на одном заряде. Более производительный S1 Pro имеет аккумулятор на 4 кВт-ч и поэтому предлагает диапазон в 181 км на одном заряде.

Хотя аккумуляторы не съемные, производитель заявляет, что их можно заменить всего за 30 минут, а полностью зарядить всего за 18 минут на 75 км с помощью фирменного зарядного устройства. Ночная зарядка с портативным зарядным устройством 750 Вт занимает всего 4,5 часа для S1 и 6,5 часов для S1 Pro.

“Фабрика будущего” компании Ola также будет использовать на сборочных линиях около 3 000 роботов.