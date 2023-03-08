На території сучасної України перші жінки-автомобілістки з’явились понад 120 років тому. Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, саме час згадати, ким вони були.

Нещодавно Історичний Автоклуб дослідив питання появи перших автомобілів в Україні і з'ясував дуже цікаві факти. Вдалося точно визначити, коли ж саме перша жінка з території України придбала собі автомобіль. Історію про перших жінок за кермом опублікувало видання autoconsulting.com.ua.

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23 березня 1896 року княгиня Анна Абамелек (у дівочості Гижицька) з Одеси, замовила собі автомобіль Peugeot Type 11, а у червні його отримала. На жаль, фото або портрету Анни Абамелек відшукати не вдалося, але запис про її придбання зберігся у французькому архіві. Його і відшукали дослідники з Історичного Автоклубу. До речі, Анна стала першим покупцем автомобіля марки Peugeot на території України, і першою автомобілісткою взагалі у тодішній Російської Імперії.

Ще одною відомою автомобілісткою була Галина фон Мекк – донька того самого магната, який був серед засновників Київського Клубу автомобілістів у 1904 році. Галина їздила на Daimler і навіть у 1911 році взяла участь у перегонах Санкт-Петербург-Київ-Севастополь.

Була відома жінка-автомобіліст і у Херсоні. Це Надія Сухомлінова, єдина з жінок, яка входила до складу Одеського автоклубу. Їздила вона на Benz, а згодом на Berliet.

Слід згадати і ще одну видатну українку – Соломію Крушельницьку. Шляхетна пані Соломея вправно їздила на своєму Fiat Zero за кермом. Пані Соломія часто подорожувала на своєму авто і була у багатьох містах.

Був автомобіль ще у однієї відомої нашої землячки – Шарі Федак (повне ім’я – Шарлотта Клара Марія Федак), яка народилася у Берегові на Закарпатті. Вона була примою Будапештського оперного театру та актрисою й вважається першою жінкою-водієм в Угорщині. Згодом вона привезла автомобіль Peugeot і до Берегова, своєму батькові лікарю Іштвану Федаку.

Слід згадати, що відомий Rolls-Royce гетьмана Скоропадського теж належав раніше жінці - графині Олені Броницькій з Брусилова. Але він був реквізований і згодом опинився у Києві.

Їздила на Сіtroen AC4 Berlina de Luxe 1929 року і графиня Потоцька у Львові. Був у їх гаражі також Peugeot 201.