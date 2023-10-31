Компания Mercedes-Benz отправила заказчику первый магистральный тягач eActros 300, серийное производство которого начнется в конце этого года.

Проданный автомобиль изготовлен малой пробной серией для тестирования производственной линии по всей технологической цепи. Это одна из шести заказанных машин этой модели, которые должны пополнить местный автопарк Logistik Schmitt. Семейная компания в Битигхайме (Баден-Вюртемберг) будет использовать электрическую фуру на местных маршрутах.

Сообщается, что сначала автомобиль поработает в многосменном режиме транспортировки двигателей между своим логистическим заводом в Гермерсхайме и заводом Mercedes-Benz в Верте в 25 км. Позже в маршрут будет включен и завод двигателей в Мангейме.

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"Logistik Schmitt является важным партнером для тестирования eActros с 2019 года. От первого прототипа до электрического седельного тягача Logistik Schmitt поддерживает этапы разработки e-грузовика с интенсивными испытаниями", – сообщил руководитель отдела продаж грузовиков Mercedes-Benz и FUSO Райнер Шмитт.

Электрический грузовик eActros будет использоваться для логистики Daimler Truck между заводом двигателей в Мангейме и заводом Mercedes-Benz в Верте

eActros 300 базируется на той же технологии, что и eActros 300/400 с серийно производимыми с 2021 года платформенным шасси. Три блока аккумуляторов с установленной емкостью аккумулятора 112 кВт*ч каждый обеспечивают диапазон пробега до 220 км с одним зарядом аккумулятора.

Магистральщик eActros 300 можно заряжать мощностью до 160 кВт: три упомянутых аккумуляторных блока требуют для зарядки от 20 до 80% на стандартной станции быстрой зарядки постоянного тока с зарядным током 400 А чуть больше часа.