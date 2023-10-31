Компанія Mercedes-Benz відправила замовнику перший магістральний тягач eActros 300, серійне виробництво якого розпочнеться наприкінці нинішнього року.

Проданий автомобіль виготовлений малою пробною серією для тестування виробничої лінії по усьому технологічному ланцюгу. Це – одна з шести замовлених машин цієї моделі, що мають поповнити місцевий автопарк Logistik Schmitt.Сімейна компанія в Бітігхаймі (Баден-Вюртемберг) використовуватиме електричну фуру на місцевих маршрутах.

Повідомляється, що спочатку автомобіль працюватиме в багатозмінному режимі транспортування двигунів між своїм логістичним заводом у Гермерсхаймі та заводом Mercedes-Benz у Верті, що за 25 км. Пізніше в маршрут буде включено і завод двигунів у Мангеймі.

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"Logistik Schmitt є важливим партнером для тестування eActros з 2019 року. Від першого прототипу до електричного сідельного тягача Logistik Schmitt підтримує етапи розробки e-вантажівки з інтенсивними випробуваннями", – повідомив керівник відділу продажу вантажівок Mercedes-Benz і FUSO Райнер Шмітт.

Електрична вантажівка eActros буде використовуватися для логістики Daimler Truck між заводом двигунів у Мангеймі та заводом Mercedes-Benz у Верті

eActros 300 базується на тій самій технології, що й eActros 300/400 з платформним шасі, що серійно виробляються з 2021 року. Три блоки акумуляторів із встановленою ємністю акумулятора 112 кВт·год кожен забезпечують діапазон пробігу до 220 км з одним зарядом акумулятора.

Магістральник eActros 300 можна заряджати потужністю до 160 кВт: три згадані акумуляторні блоки потребують для зарядки від 20 до 80% на стандартній станції швидкої зарядки постійного струму з зарядним струмом 400 А трохи більше години.