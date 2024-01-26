Подземная добыча полезных ископаемых наконец-то избавится от тяжелой чадящей техники: Caterpillar продемонстрировал свой первый электрический карьерный самосвал для перевозки породы в шахтах.

Презентацию маловысотной аккумуляторной машины для подземного использования производитель спецтехники провел на своем австралийском испытательном полигоне. Это будет дополнение к продуктовой линейке аккумуляторных электрических и полуавтономных шахтных машин.

В теме электрического спецтранспорта это не первая новинка Cat. В позапрошлом году производитель показал электрический карьерный самосвал грузовика Cat 793, но он создан для поверхности – наземный. А вот фронтальный электрический низковысотный погрузчик R1700 XE разработан именно для работы в шахтах.

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Визуально нынешний новичок похож на шарнирный самосвал AD45 для работы на поверхности. Прототип электрического карьерного грузовика разработан в сотрудничестве с экспертами по добыче золота в корпорации Newmont. Технические характеристики не разглашаются, как и фактическое название или индекс этой модели.

Подземный электрический погрузчик Caterpillar R1700 XE, ставший первым в линейке спецтранспорта для работы в шахтах, теперь будет под землей работать в паре с низковысотным самосвалом аккумуляторного исполнения. Фото: Caterpillar

Правда, для характеристики возможностей кое-что можно определить. В прошлом году во время конференции The Electric Mine 2023 в Тусоне, штат Аризона, вице-президент и генеральный директор Caterpillar Inc Дэвид Ри намекнул, что самосвал будет работать в паре с погрузчиком R1700 XE, а тот сможет наполнить кузов самосвала за три подхода.

Арифметика проста. Если в ковш подземного гиганта за один раз входит 15 тонн породы, то грузоподъемность подземного электрического самосвала, вероятно, будет 45 тонн. О силовом потенциале, количество электродвигателей, схему привода цилиндров кузова и цену в официальном сообщении не упоминается.