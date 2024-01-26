Підземний видобуток корисних копалин нарешті позбудеться важкої чадної техніки: Caterpillar продемонстрував свій перший електричний кар’єрний самоскид для перевезення породи в шахтах.

Презентацію маловисотної акумуляторної машини підземного використання виробник спецтехніки провів на своєму австралійському випробувальному полігоні. Це буде доповнення до продуктової лінійки акумуляторних електричних і напівавтономних шахтних машин.

В темі електричного спецтранспорту не перша новинка Cat. Позаторік виробник показав електричний кар’єрний самоскид вантажівки Cat 793, але він створений для поверхні – наземний. А ось фронтальний електричний низьковисотний навантажувач R1700 XE розроблений саме для роботи в шахтах.

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Візуально нинішній новачок схожий на шарнірний самоскид AD45 для роботи на поверхні. Прототип електричної кар’єрної вантажівки розроблений у співпраці з експертами із видобутку золота в корпорації Newmont. Технічні характеристики не розголошуються, як і фактична назва чи індекс цієї моделі.

Підземний електричний навантажувач Caterpillar R1700 XE, що став першим в лінійці спецтранспорту для роботи в шахтах, тепер буде під землею працювати в парі з низьковисотним самоскидом акумуляторного виконання. Фото: Caterpillar

Щоправда, для характеристики можливостей дещо можна визначити. Торік під час конференції The Electric Mine 2023 у Тусоні, штат Арізона, віце-президент і генеральний директор Caterpillar Inc Девід Рі натякнув, що самоскид буде працювати в парі з навантажувачем R1700 XE, а той зможе наповнити кузов самоскида за три підходи.

Арифметика проста. Якщо у ківш підземного гіганта за один раз входить 15 тонн породи, то вантажність підземного електричного самоскида, ймовірно, буде 45 тонн. Про силовий потенціал, кількість електродвигунів, схему привода циліндрів кузова та ціну в офіційному повідомленні не згадується.