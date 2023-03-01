Обновление Volkswagen ID.3 в 2023 году коснулось салона и внешнего вида. Кроме того, электрический хэтчбек способен проехать до 546 км без подзарядки.

В Германии дебютировала обновленная версия Volkswagen ID.3 – первой электрической модели немецкого бренда из семейства ID. Электрический хэтчбек С-класса прошел модернизацию и доступен для заказа в Европе по цене от 43 995 евро.

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Электромобиль Volkswagen ID.3 сохраняет знакомый дизайн и изменился только в деталях. В частности, у него более выразительный передний бампер с улучшенной аэродинамикой, обновленные фары и фонари, а также новый капот.

В интерьере сейчас нельзя заказать кожу, а вместо нее использованы материалы, созданные методом вторичной переработки. Несколько изменен дизайн передней панели. Также Volkswagen ID.3 2023 года получил улучшенную мультимедийную систему с увеличенным 12,3-дюймовым тачскрином. Появилась и технология V2X, позволяющая автомобилю контактировать с другими машинами и "умной" инфраструктурой.



Новый Volkswagen ID.3 дебютировал в 204-сильной версии, способной разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды и развить 160 км/ч. Появится 150-сильный начальный вариант и новая спортивная модификация GTX мощностью не менее 300 л.

На выбор предложены батареи на 62 и 82 кВт∙ч, запас хода составляет 426 и 546 км соответственно. Зарядить электрокар Volkswagen в быстром режиме на 80% можно за 35 минут.