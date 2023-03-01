Оновлення Volkswagen ID.3 2023 року торкнулось салону та зовнішнього вигляду. Окрім того, електричний хетчбек здатний проїхати до 546 км без підзарядки.

У Німеччині дебютувала оновлена версія Volkswagen ID.3 – першої електричної моделі німецького бренду з сімейства ID. Електричний хетчбек С-класу пройшов модернізацію і доступний для замовлення в Європі за ціною від 43 995 євро.

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Електромобіль Volkswagen ID.3 зберігає знайомий дизайн і змінився лише в деталях. Зокрема, у нього більш виразний передній бампер із покращеною аеродинамікою, освіжені фари та ліхтарі, а також новий капот.

В інтер’єрі тепер не можна замовити шкіру, а замість неї використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Трохи змінено дизайн передньої панелі. Також Volkswagen ID.3 2023 отримав покращену мультимедійну систему зі збільшеним 12,3-дюймовим тачскріном. З'явилася і технологія V2X, що дозволяє авто контактувати з іншими машинами та "розумною" інфраструктурою.



Новий Volkswagen ID.3 дебютував у 204-сильній версії, здатній розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунд і розвинути 160 км/год. З'явиться 150-сильний початковий варіант і нова спортивна модифікація GTX потужністю не менше 300 к. с.

На вибір запропоновані батареї на 62 та 82 кВт∙год: запас ходу становить 426 та 546 км, відповідно. Зарядити електрокар Volkswagen у швидкому режимі на 80% можна за 35 хвилин.