Новий бренд позашляхових електричних пікапів і позашляховиків може з'явитись у США.

Як пише німецька газета Automobilwoche, Volkswagen планує побудувати абсолютно новий завод для свого нещодавно придбаного бренду Scout EV.

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Бренд Scout бере свій початок на початку 1960-х років, коли International Harvester Corporation (IHC) створила першу модель.

Компактний повнопривідний автомобіль Scout був першим справжнім конкурентом популярного бренду Jeep перед Ford Bronco або Chevy Blazer. Бренд швидко завоював прихильників з новими популярними моделями, включаючи деякі з найраніших версій того, що ми зараз називаємо SUV.

Незважаючи на успіх бренду Scout, у IHC були власні фінансові проблеми, що призвело до капітального ремонту бізнесу, включаючи зміну назви на Navistar, виробника комерційних вантажівок і двигунів.

Volkswagen отримав доступ до бренду Scout у 2021 році після того, як його підрозділ Traton Group об’єднався з Navistar.

Незабаром після цього з’явилися чутки про те, що VW розглядає можливість відродити бренд Scout, перетворивши його на нову компанію позашляхових електромобілів, щоб конкурувати на ринку позашляховиків США, що швидко зростає.

Volkswagen підтвердив ці чутки, заявивши, що компанія випустить новий «повністю електричний пікап і міцний позашляховик» у США під назвою Scout. Очікується, що перші прототипи будуть представлені цього року, а виробництво заплановано на 2026 рік.

Спочатку було припущено, що Volkswagen веде переговори з Foxconn і Magna Steyr про допомогу у виробництві автомобілів, але в новому звіті Automobilwoche стверджується, що VW побудує власний завод електромобілів у США для виробництва моделей Scout і, можливо, також електромобілів Audi.