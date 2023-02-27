Новый бренд внедорожных электрических пикапов и внедорожников может появиться в США.

Как пишет немецкая газета Automobilwoche, Volkswagen планирует построить совершенно новый завод для своего недавно приобретенного бренда Scout EV.

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Бренд Scout берет свое начало в начале 1960-х, когда International Harvester Corporation (IHC) создала первую модель.

Компактный полноприводный автомобиль Scout был первым настоящим конкурентом популярного бренда Jeep перед Ford Bronco или Chevy Blazer. Бренд быстро завоевал поклонников с новыми популярными моделями, включая некоторые из самых ранних версий того, что мы сейчас называем SUV.

Несмотря на успех бренда Scout, у IHC были собственные финансовые проблемы, что привело к капитальному ремонту бизнеса, включая смену названия на Navistar, производителя коммерческих грузовиков и двигателей.

Volkswagen получил доступ к бренду Scout в 2021 году после того, как его подразделение Traton Group объединилось с Navistar.

Вскоре после этого появились слухи о том, что VW рассматривает возможность возродить бренд Scout, превратив его в новую компанию внедорожных электромобилей, чтобы конкурировать на быстро растущем рынке внедорожников США.

Volkswagen подтвердил эти слухи, заявив, что компания выпустит новый "полностью электрический пикап и крепкий внедорожник" в США под названием Scout. Ожидается, что первые прототипы будут представлены в текущем году, а производство запланировано на 2026 год.

Первоначально было предположено, что Volkswagen ведет переговоры с Foxconn и Magna Steyr о помощи в производстве автомобилей, но в новом отчете Automobilwoche утверждается, что VW построит завод электромобилей в США для производства моделей Scout и, возможно, также электромобилей Audi.