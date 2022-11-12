BMW 319/1 Roadster очертил переход немецкой марки от бюджетных автомобилей к спорткарам. Всего выпущено только 178 таких кабриолетов.

В Мюнхене на аукционе RM Sotheby's выставили BMW 319/1 Roadster 1936 года. Автомобиль очень редкий и считается первой спортивной моделью немецкой марки, поэтому очень дорогой и оценен в 150-200 тысяч евро. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

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Компания BMW основана в Мюнхене для выпуска самолетов и двигателей к ним. После окончания войны Германии запретили иметь военную авиацию, а в BMW переквалифицировались на производство мотоциклов.

С начала 30-х BMW начали выпускать автомобили, причем это были компактные бюджетные модели. Первыми спортивными авто в истории марки считаются родстеры BMW 315 и 319/1, отличавшиеся друг от друга только двигателями.

Более мощный BMW 319/1 оснащен 1,9-литровой рядной шестеркой на 55 л.с. и способен развить 130 км/ч. В общей сложности собрали только 178 таких авто.

Именно этот спорткар BMW приобрел в 1936 году за 5800 марок продавец мотоциклов из Вюрцбурга. В послевоенное время автомобиль оказался в США, но в 2012 году вернулся в Германию и стал частью экспозиции музея BMW в Мюнхене.

Сейчас часть этой коллекции продают. Наряду с 319/1 также выставили на аукцион уникальный BMW М1.