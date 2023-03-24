Компания Lamborghini начала свою деятельность в 1948 году по производству тракторов. DL25 стал первой удачной моделью итальянского бренда.

В Великобритании на аукцион RM Sotheby's выставили Lamborghini DL25 в 1956 году. За него планируется получить от 15 000 до 25 000 фунтов стерлингов ($18 300 – 30 500). О лоте рассказали на сайте аукционного дома.

Читайте также: Художница разукрасила Lamborghini Aventador в стиле импрессионизма: видео

Самый дешевый Lamborghini не суперкар – это обычный сельскохозяйственный трактор. Как известно, в 1948 году ветеран Второй мировой войны Феруччо Ламборгини наладил выпуск тракторов. Он стал достаточно успешным, а выпускать спортивные авто решили, чтобы утереть нос Энцо Феррари после конфликта с ним.

Трактор Lamborghini DL25 стал первой успешной моделью компании: с 1952 по 1958 год их выпустили более 900 и активно экспортировали. Впрочем, до наших дней таких тракторов сохранилось немного.

Lamborghini DL25 достигает 2,4 м в длину и весит 1500 кг. Он оснащен 1,7-литровым двухцилиндровым дизелем мощностью 25 л. и 4-ступенчатой механической КПП. Трактор способен развить 15 км/ч, так что это еще и самый медленный Lamborghini.

Трактор Lamborghini неплохо сохранился, невзирая на солидный возраст. Он обслужен и находится на ходу.