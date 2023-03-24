Компанія Lamborghini розпочинала свою діяльність у 1948 році з виробництва тракторів. DL25 став першою успішною моделлю італійського бренду.

У Великій Британії на аукціон RM Sotheby's виставили Lamborghini DL25 1956 року. За нього планують отримати від 15 000 до 25 000 фунтів стерлінгів ($18 300 – 30 500). Про лот розповіли на сайті аукціонного будинку.

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Найдешевший Lamborghini не є суперкаром – це звичайний сільськогосподарський трактор. Як відомо, 1948 року ветеран Другої світової війни Феруччо Ламборгіні налагодив випуск тракторів. Він став досить успішним, а випускати спортивні авто вирішив, щоб втерти носа Енцо Феррарі після конфлікту з ним.

Трактор Lamborghini DL25 став першою успішною моделлю компанії: з 1952 до 1958 року їх випустили понад 900 та активно експортували. Втім, до наших днів таких тракторів збереглось небагато.

Lamborghini DL25 досягає 2,4 м завдовжки і важить 1500 кг. Він оснащений 1,7-літровим двоциліндровим дизелем потужністю 25 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Трактор здатний розвинути 15 км/год, тож це ще й найповільніший Lamborghini.

Трактор Lamborghini непогано зберігся, незважаючи на солідний вік. Він обслужений і перебуває на ходу.