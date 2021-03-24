Первый в истории внедорожник Ferrari под именем Purosangue приближается к тому, чтобы стать реальностью.

Ранее в Сети были показаны прототипы этой новинки. Однако, независимый художник Георгий Тедорадзе создал две визуализации Purosangue, пытаясь представить возможное направление стиля для внедорожника.

Читайте также: Как может выглядеть первый кроссовер Ferrari: фото

Передняя часть изображенного внедорожника чрезвычайно агрессивна и включает в себя острые фары с элегантными светодиодными дневными ходовыми огнями. На передней панели красуются угловые воздухозаборники и дополнительные ходовые огни. Также следует отметить ярко выраженные складки на двухцветном капюшоне.

Задняя часть более впечатляющая и включает в себя небольшие задние фонари, светодиодную полосу и две выхлопные трубы, выходящие из середины крышки багажника. Каким бы странным это не казалось, эта последняя часть не происходит – точка – поскольку она не имела бы смысла в транспортном средстве, которое должно быть практичным.

Внедорожник будет оснащаться тем же 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который предлагается в GTC4lusso, хотя и настроен на выдачу около 650 л.с., ставит Ferrari наравне с Lamborghini Urus. Также может появиться и безнаддувная версия Purosangue с двигателем V12.