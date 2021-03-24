Перший в історії позашляховик Ferrari під ім'ям Purosangue наближається до того, щоб стати реальністю.

Раніше в Мережі демонструвалися прототипи цієї новинки. Проте, незалежний художник Георгій Тедорадзе створив дві візуалізації Purosangue, намагаючись уявити можливий напрямок стилю для позашляховика.

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Передня частина зображеного позашляховика надзвичайно агресивна і включає в себе гострі фари з елегантними світлодіодними денними ходовими вогнями. На передній панелі красуються кутові повітрозабірники і додаткові ходові вогні. Також слід зазначити яскраво виражені складки на двокольоровому капюшоні.

Задня частина більш вражаюча і включає в себе невеликі задні ліхтарі, світлодіодну смугу і дві вихлопні труби, що виходять з середини кришки багажника. Яким би дивним це не здавалося, ця остання частина не відбувається - точка - оскільки вона не мала б сенсу в транспортному засобі, яке повинно бути практичним.

Позашляховик буде оснащуватися тим же 3,9-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який пропонується в GTC4lusso, хоча і налаштований на видачу близько 650 к.с., що ставить Ferrari нарівні з Lamborghini Urus. Також може з'явитися і безнаддувна версія Purosangue з двигуном V12.