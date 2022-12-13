Большинство брендов высокого класса уже имеют SUV. Вполне возможно, что кроссовер от McLaren будет электрическим и построят его на основе концепта Extreme E.

Легко бросать камни в Porsche за то, что он выпустил Cayenne и Macan, но посмотрите, к чему это привело. Компания преуспевает и имеет средства, чтобы продолжать финансировать 911 и работать над новым 718. Lamborghini работает лучше, чем когда-либо, главным образом благодаря своему Urus, тогда как у Ferrari большое будущее, учитывая, что Purosangue уже стал хитом.

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Это подводит нас к McLaren. У компании из Вокинга нет собственного внедорожника, что частично объясняет, почему британская марка суперкаров не в лучшей финансовой форме. Проблемы с качеством тоже негативно повлияли на финсостояние компании, но можно с уверенностью сказать, что высококлассная модель понравилась бы финасистам компании. Хорошая новость состоит в том, что рассматривается более практичный автомобиль. Плохая новость: это займет некоторое время.

Пройдет много времени, прежде чем McLaren догонит Aston Martin DBX и других конкурентов. Внедорожник представляет собой поворот компании на 180 градусов по сравнению с теми днями, когда генеральным директором был Майк Флюитт. Он был категоричен, что его не должно быть, но его преемник Майкл Лейтерс видит вещи по-другому. Можно иметь самый лучший бренд с большим количеством суперкаров и гиперкаров, но большие деньги зарабатывают на сегменте внедорожников, даже с риском размывания бренда.