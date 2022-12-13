Більшість брендів високого класу вже мають SUV. Цілком можливо, що кросовер від McLaren буде електричним і побудують його на основі концепту Extreme E.

Легко кидати каміння в Porsche за те, що він випустив Cayenne і Macan, але подивіться, до чого це призвело. Компанія процвітає і має засоби, щоб продовжувати фінансувати 911 і працювати над новим 718. Lamborghini працює краще, ніж будь-коли, головним чином завдяки своєму Urus, тоді як у Ferrari велике майбутнє, враховуючи, що Purosangue вже став хітом.

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Це підводить нас до McLaren. Компанія з Вокінга не має власного позашляховика, що частково пояснює, чому британська марка суперкарів не в найкращій фінансовій формі. Проблеми з якістю також негативно вплинули на фінансовий стан компанії, але можна з упевненістю сказати, що висококласна модель пішла б на користь. Хороша новина полягає в тому, що розглядається більш практичний автомобіль. Погана новина: це займе деякий час.

Пройде багато часу, перш ніж McLaren наздожене Aston Martin DBX та інших конкурентів. Позашляховик – це поворот на 180 градусів порівняно з тими днями, коли генеральним директором був Майк Флюїтт. Він був категоричний, що SUV не повинно бути, але його наступник Майкл Лейтерс бачить речі інакше. Можна мати найкращий бренд з великою кількістю суперкарів і гіперкарів, але великі гроші заробляють на сегменті позашляховиків, навіть з ризиком розмивання бренду.