Новинку обозначают 2022 модельным годом и обещают замечательные характеристики.

Не каждый американский автопроизводитель уже имеет или завершает разработку электрического пикапа. Свою версию рабочей лошадки на батарейках представил и стартап Atlis Motor Vehicle.

Смотрите также: Новый Hummer на 1000 лошадиных сил: что известно о возрожденной легенде

Анонс своей первой модели Atlis сделал еще в сентябре 2019 года. Уже тогда были заявлены показатели 500 миль (804 км) пробега на одном заряде и восстановление энергоресурса за 15 минут. Менее, чем за две недели – 11 ноября, фирма обещает провести презентацию пикапа Atlis XT, а пока поделилась его фотографиями.

Одним из ключевых факторов для быстрой “накачки” батареи электронами является управление тепловыми нагрузками и скорость потока тока. Чем выше напряжение, тем меньше ток, при любой заданной скорости подачи мощности. Следовательно, хотя состояние техники перезарядки в настоящее время составляет 400 или 800 вольт постоянного тока, пакет Atlis предусматривает зарядку в 1600 Вольт. Его аккумулятор будет функционировать на уровне 1600 вольт, но для того, чтобы гарантировать обратную совместимость с зарядными устройствами SAE CCS, блок может практически “разделить” себя на 800 или 400 - вольтовые компоненты.

И хотя сегодняшний стандарт позволяет получать заряд от нуля до 80 процентов заряда примерно за 20 минут, Atlis утверждает, что пикап сможет заряжаться от 0 до 100 процентов за 15 минут. Глава компании объясняет, что магия заключается не в форм-факторе или химии, а в тепловом управлении.

Atlis ожидает, что батареи переживут 2000 циклов быстрой зарядки. И Atlis планирует внедрить собственную инфраструктуру сверхскоростных зарядных устройств в США.

Фото: электрический пикап Atlis XT

Емкость аккумуляторов Atlis XT пока не названа, хотя в некоторых публикациях встречается информация о блоках на 125 и 250 кВт-ч, однако известно, что пикапы будут иметь три версии диапазона пробега: 300, 400 и 500 миль.

Большинство автомобилей Atlis XT будут оснащены двумя осями, однако предполагается выпуск полугрузовиков со сдвоенными задними колесами, а также трехосных машин с приводом на все шесть колес. Причем задние колеса будут поворотными, с углом поворота в 32 градуса, что уменьшит радиус разворота пикапа. Также известно, что пикапы будут иметь полностью независимую подвеску. Кабины будут двухдверными и четырехдверными, кузов также будет иметь разную длину, колесные базы будут от 365 до 447 сантиметров. Максимальная грузоподъемность – 1 тонна.

Максимальная продолжительность работы и ремонтопригодность являются первоочередными вопросами для тех, кто использует пикапы в коммерческих целях. Atlis разработан таким образом, чтобы его силовую установку (мотор и редуктор) можно было заменить за 20 минут. Так же быстро можно будет заменить другие узлы машины, утверждают разработчики.

По предварительным данным, Atlis XT будет стоить в США от 45 тысяч долларов за версию с самой короткой базой. Топовая 500-мильная версия пикапа должна стоить около 85 тысяч долларов.

Atlis XT должен выйти на рынок в первом квартале 2021 года – будут объявлены технические характеристики, комплектации и цены, а к концу следующего года первые заказчики уже должны получить свои машины.