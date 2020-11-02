Новинку позначають 2022 модельним роком та обіцяють чудові характеристики.

Чи не кожен американський автовиробник вже має або завершує розробку електричного пікапа. Свою версію робочої конячки на батарейках представив і стартап Atlis Motor Vehicle.

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Анонс своєї першої моделі Atlis зробив ще у вересні 2019 року. Вже тоді були заявлені показники 500 миль (804 км) пробігу на одному заряді та відновлення енергоресурсу за 15 хвилин. Менш, ніж за два тижні – 11 листопада, фірма обіцяє провести презентацію пікапа Atlis XT, а поки поділилась його фотографіями.

Одним із ключових факторів для швидкого “накачування” батареї електронами є управління тепловими навантаженнями і швидкість потоку струму. Чим вища напруга, тим менший струм, при будь-якій заданій швидкості подачі потужності. Отже, хоча стан техніки перезарядки в даний час становить 400 або 800 вольт постійного струму, пакет Atlis передбачає зарядку в 1600 Вольт. Його акумулятор функціонуватиме на рівні 1600 вольт, але для того, щоб гарантувати зворотну сумісність із зарядними пристроями SAE CCS, блок може практично “розділити” себе на 800- або 400-вольтові компоненти.

І хоча сьогоднішній стандарт дозволяє отримувати заряд від нуля до 80 відсотків заряду приблизно за 20 хвилин, Atlis стверджує, що пікап зможе заряджатись від 0 до 100 відсотків за 15 хвилин. Голова компанії пояснює, що магія полягає не у форм-факторі або хімії, а в тепловому управлінні.

Atlis очікує, що батареї переживуть 2000 циклів швидкої зарядки. І Atlis планує впровадити власну інфраструктуру надшвидкісних зарядних пристроїв у США.

Фото: електричний пікап Atlis XT

Ємність акумуляторів Atlis XT поки не названа, хоча у деяких публікаціях зустрічається інформація про блоки на 125 та 250 кВт-год, однак відомо, що пікапи матимуть три версії діапазону пробігу: 300, 400 та 500 миль.

Більшість автомобілів Atlis XT будуть оснащені двома осями, однак передбачається випуск напіввантажівок зі здвоєними задніми колесами, а також тривісних машин з приводом на усі шість колес. Причому задні колеса будуть поворотними, з кутом повороту у 32 градуси, що зменшить радіус розвороту пікапа. Також відомо, що пікапи матимуть повністю незалежну підвіску. Кабіни будуть дводверними та чотиридверними, кузов також матиме різну довжину, колісні бази будуть від 365 до 447 сантиметрів. Максимальна вантажопідйомність – 1 тонна.

Максимальна тривалість роботи та ремонтопридатність є першочерговими питаннями для тих, хто використовує пікапи у комерційних цілях. Atlis розроблений таким чином, аби його силову установку (мотор і редуктор) можна було замінити за 20 хвилин. Так само швидко можна буде замінити інші вузли машини, стверджують розробники.

За попередніми данними, Atlis XT коштуватиме у США від 45 тисяч доларів за версію з найкоротшою базою. Топова 500-мильна версія пікапа повинна коштувати близько 85 тисяч доларів.

Atlis XT повинен вийти на ринок у першому кварталі 2021 року – будуть оголошені технічні характеристики, комплектації та ціни, а до кінця наступного року перші замовники вже повинні отримати свої машини.