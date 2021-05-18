Британский автопроизводитель обещает вывести на рынок шесть новых электрических моделей за следующие пять лет.

Новые кроссоверы с электрической силовой установкой выйдут не в 2025 году, как предполагалось ранее, а уже в 2024 году. Evoque и Discovery Sport станут первыми моделями на платформе EMA, на разработку которой будет потрачена значительная часть 10 миллиардов фунтов инвестиций, выделенных до 2026 года.

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Платформа Jaguar Land Rover EMA рассчитана как на чисто аккумуляторные модели, так и на электромобили с ДВС в роли генератора электроэнергии. При этом она позволит использовать аккумуляторы разного типа.

EMA разрабатывается таким образом, чтобы сразу быть приспособленной к использованию передовых систем помощи водителю и облачных сервисов. Новые Range Rove Evoque и Discovery Sport получат "автопилот" с уровнями автономности от второго до четвертого, а также смогут обмениваться большими объемами данных с другими автомобилями и окружающей инфраструктурой. Помимо прочего, электропривод должен расширить их возможности на бездорожье. Выпуск электрических кроссоверов Land Rover будет налажен в английском Хейлвуде.

К 2030 году платформу EMA будут использовать около 50% всех автомобилей Jaguar Land Rover. Около 40% отводится на платформу MLA, которая дебютирует в 2022 году на новом Range Rover, а для остальных предусмотрена пока безымянная платформа.

Фото: Range Rove Evoque і Land Rover Discovery Sport / Land Rover