Британський автовиробник обіцяє вивести на ринок шість нових електричних моделей за наступні п'ять років.

Нові кросовери з електричною силовою установкою вийдуть не в 2025 році, як передбачалось раніше, а вже у 2024 році. Evoque та Discovery Sport стануть першими моделями на платформі EMA, на розробку якої буде витрачена значна частина 10 мільярдів фунтів інвестицій, виділених до 2026 року.

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Платформа Jaguar Land Rover EMA розраховані як на чисто акумуляторні моделі, так і на електромобілі з ДВЗ в ролі генератора електроенергії. При цьому вона дозволить використовувати акумулятори різного типу.

EMA розробляється таким чином, щоб одразу бути пристосованою до використання передових систем допомоги водію і хмарних сервісів. Нові Range Rove Evoque і Discovery Sport отримають “автопілот” з рівнями автономності від другого до четвертого, а також зможуть обмінюватися великими обсягами даних з іншими автомобілями і навколишньою інфраструктурою. Крім іншого, електропривід повинен розширити їх можливості на бездоріжжі. Випуск електричних кросоверів Land Rover буде налагоджений в англійському Хейлвуді.

До 2030 року платформу EMA використовуватимуть близько 50% всіх автомобілів Jaguar Land Rover. Близько 40% відводиться на платформу MLA, яка дебютує у 2022 році на новому Range Rover, а для решти передбачена поки що безіменна платформа.

Фото: Range Rove Evoque і Land Rover Discovery Sport / Land Rover