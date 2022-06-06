В Киеве начали наносить на нерегулируемых переходах "зебру" вместо пунктирных линий.

В соответствии с новыми стандартами, которые начали действовать в конце 2021 года, в Киеве начали наносить новую разметку. Теперь на регулируемых пешеходных переходах используется такая же разметка, как и на нерегулируемых – 1.14.1 "зебра", вместо прежней 1.14.2 (пунктирная линия на краях перехода).

Такие изменения были внесены для того, чтобы повысить видимость пешеходного перехода, сообщает урбанист Александр Рак.

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Впрочем, некоторые пешеходы, знающие правила дорожного движения, переходят "зебру" без учета сигналов светофора. Впрочем, "зебра" на регулируемых переходах применяется во многих европейских странах. А для водителей такая разметка более заметна, поэтому она должна снизить аварийность в городах.